Pamela Díaz “arrinconó” a Laura Prieto: ¿Qué dijo sobre Jean Philippe Cretton?

Este miércoles se estrenó un nuevo episodio del programa Sin Editar, donde Pamela Díaz entrevista a distintas personalidades. El espacio se difunde a través de las distintas plataformas de La Fiera.

En esta oportunidad, la invitada fue Laura Prieto, a quien se le ha relacionado sentimentalmente con Jean Philippe Cretton, ex pareja de Pamela Díaz.

Por esta razón, había una alta expectativa por el momento en que la modelo le iba a preguntar a la nacida en Montevideo por su supuesta relación con el conductor de TV.

Hasta que llegó el esperado momento y Pamela Díaz le preguntó a Laura Prieto si estaba en pareja, a lo que Prieto afirmó que estaba soltera. “He tenido intentos de pololeos fallidos, creo que no he encontrado a nadie porque uno se va poniendo más vieja y tiene más mañas. No podría vivir con nadie”.