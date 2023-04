“¿Quieres que hagamos una colaboración?”: La coqueta broma de Pamela Díaz y Camila Recabarren por Arsmate

Pamela Díaz acudió a la celebración de los Arsmate Awards y pudo compartir con diferentes influencers y creadores de contenido erótico que son parte de esta plataforma que, según se podría describir, es una versión nacional del OnlyFans.

Además, la comunicadora conversó con figuras de la televisión como Julio César Rodríguez, Juan Andrés Salfate y Camila Recabarren, siendo esta última quien se mostró disponible a hacer colaboraciones con La Fiera.

“Es que hueona, no te veo hace cuánto”, expresó Pamela cuando se encontró con la ex Miss Chile.

Al consultarle sobre cómo llegó a dicha plataforma, Recabarren le explicó que fue “porque necesitaba monetizar. Mira, yo soy súper desprendida de lo material y de las lucas, pero mi hija me dijo ‘yo quiero ser millonaria’. Así que estoy por mi hija acá“.

“Necesitaba monetizar y yo estaba solo en Instagram. Y en Instagram todo el tiempo te están castigando, que nos puedes subir ciertas cosas, que no puedes subir esto. Entonces, ya estaba aburrida. Y más encima no me estaba dejando tantas lucas como antes, que quizás sí lo fue, que fue el boom de Instagram”, agregó.

Posteriormente, en confianza, Pamela le preguntó sobre qué le dijo su mamá al saber que haría este tipo de contenido, asegurando que ella le respondió “vo’ dale”.

En cuanto a Arsmate, precisó, es un servicio íntimo en el que “tú puedes grabar, tocarte y todo eso”.

Bajo dicha premisa, ambas bromearon con hacer algo en conjunto. “¿Quieres que hagamos una colaboración?”, señaló entre risas la animadora, a lo que la modelo le replicó que “te estamos buscando”.

Además reveló que “el otro día hice material con la Daniella Chávez. Y sí po’, es su jugueteo ahí, pero profesionalismo por supuesto, ante todo (…) El celular graba. Lo que más piden es material casero“.

