“Me van a retar”: Pamela Díaz puso en aprietos a Camilo Huerta y le envió un mensaje a Marité Matus

Pamela Díaz utilizó sus redes sociales este miércoles para dar a conocer que volvió a entrenar en el gimnasio después de tomarse una pausa.

A través de su cuenta de Instagram, la Fiera publicó un video en donde aparece presentando a su personal trainer.

Se trata nada más ni nada menos que de Camilo Huerta, quien trabaja en un gimnasio entrenando a las personas que acuden a él.

Fue en ese contexto que la animadora le preguntó “profe, ¿cómo anduve?”, ante lo cual el ex Yingo respondió “se entrenó muy bien. Cada vez mejorando. Vas mejorando muy bien”.

“Mi profesor me lo agarré de nuevo”, complementó, corrigiendo rápidamente entre risas “no es que me lo agarré”.

Rápidamente Huerta le dijo riendo “borra esa hue (sic), me van a retar”, ante lo cual la conductora indicó que “Marité, sorry. Me lo agarré porque agarré de nuevo al profe para entrenar”.

