Pamela Díaz revela alta suma de dinero que le cobraron por multas en estacionamiento: “Falta información”

Hace un par de días veíamos a Pamela Díaz quejarse de la nueva modalidad de estacionamientos que se instalaron en la comuna de Vitacura, debido a que le cobraron una multa por no saber utilizar el pago digital.

“Si hay algo que no soporto es la modernidad. Me estacioné en Alonso de Córdova y tengo que hacer esta cuestión del código que me carga. Me han sacado dos partes, pero lo intentaré. Tengo que ser una niña obediente”, dijo en su cuenta de Instagram.

Estos estacionamientos se instalaron a fines de 2022 y funcionan a través de una aplicación. Se descarga, se ingresan las letras de la zona donde está el auto, se digita el tiempo estimado y la patente del vehículo, y luego se paga.

“Soy cero tecnológica (…) Falta información, sé que la tecnología está avanzando, pero necesito alguien que me explique, que me diga qué tengo que hacer, nadie te dice nada“, señaló a LUN.

Y es que la modelo chilena explicó que siempre almorzaba por el sector o hacía reuniones, pero hasta ahora, lleva dos multas por lo mismo: La primera fue de cortesía y la segunda se la cobraron en marzo pasado. ¿La cantidad? 93 mil pesos.

“Hoy prefiero ir a un local con estacionamiento, porque no me sé estacionar ahí. La modernización está bacán, fui hace poco a Miami y todo es así, pero falta información, aunque ahora estoy súper atenta para que no me pasen más partes”, señaló La Fiera.

No obstante, la empresaria resaltó un punto a favor: El precio.

“Estar estacionado dos horas vale tres lucas, bajó ene. Antes estaba seis horas y pagaba 12 lucas”, explicó al citado medio.