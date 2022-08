Pamela Díaz asistió a concierto de Bad Bunny en Miami como invitada VIP

El pasado jueves, la ex animadora, Pamela Díaz, viajó hasta Estados Unidos luego de ser invitada VIP junto a otras influencers por una línea área al concierto del cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

La Fiera asistió al evento en Miami ayer sábado, momento en el que compartió registros en su cuenta de Instagram, donde se le veía bailando y celebrando junto a sus compañeras de viaje.

La modelo disfrutó de todas las canciones del Conejo Malo, pero además, se dio el tiempo de ir a la playa de la ciudad norteamericana para cumplir su sueño: realizar un homenaje a Pamela Anderson de “Guardianes de la Bahía“.

“Como todavía no me da para Pamela Anderson, me puse Pamela Flanderson”, dice riendo. “Lo hicimos como una humorada para un reel“, dijo la influencer en una entrevista a LUN.