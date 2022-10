“Se ríen de uno”: Pamela Díaz confirma que ex marido estuvo detenido por no pagar la pensión de alimentos

Durante la jornada de este jueves, Pamela Díaz rompió el silencio y confirmó los rumores sobre la detención de su ex marido, Fernando Téllez, debido a una deuda por no pago de la pensión alimenticia.

Las declaraciones de la modelo se dieron en medio de una transmisión en vivo junto a Nacho Gutiérrez y el abogado Nicolás Salhus, donde fue consultada sobre la reciente información dada a conocer por el periodista Sergio Rojas.

“Me comunican que él nunca le ha pagado pensión y ella solo pudo retener en su oportunidad el 10%”, indicó Rojas durante la emisión del programa Me Late.

En ese contexto, Gutiérrez aprovechó la instancia para ahondar en este tema debido a la presencia de “La Fiera”. “¿Es verdad lo que salió en un portal, que había tenido reclusión nocturna uno de tus ex maridos por la pensión?”, consultó.

“Sí, Fernando Téllez, porque Manolito paga su pensión… Pero paga ahora, en 14 años, nada”, respondió la influencer, indicando que recibe $250 mil mensuales por cada hijo.

“¿Y ahora puedes tener una relación con ellos, decirles ‘aquí está tu hijo’?”, preguntó el periodista, ante lo cual Díaz fue tajante: “Me separé y nunca más tuve una relación con Manuel. Y cuando él quiere ver a los niños, no tengo ningún problema”.

Posteriormente, los participantes de la transmisión comentaron sobre las modificaciones de la ley de pensión alimenticia. “La pensión alimenticia del finao que se fue preso, dos años que no me paga. Yo digo que es un cansancio, porque no puedo estar todos los meses viendo mi libreta si me depositó o no”, explicó Pamela, indicando que “a veces te depositan 15 lucas y se ríen de uno“.

“No estoy pidiendo plata para mí, si yo no pido ni uno. Me pasan $250 mil por Mateo y Trini (hijos en común con Manuel Neira), recibo la plata y ya no quiero ni reclamar”, dijo.