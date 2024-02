“Lo encuentro fome, pobre”: Pamela Díaz criticó puesta en escena de ceremonia de embajadores de Viña 2024

La influencer Naya Fácil se transformó la tarde de este jueves en la nueva embajadora (antiguamente denominada reina) del Festival de Viña del Mar 2024. Si bien no fue un evento oficial ligado a la organización, lo cierto es que estuvo repleto de periodistas.

Con un traje con diseño de mariposas y transparencia, Nayadeth asumió el reinado tras obtener el 61% de las preferencias y cumplió con el tradicional piscinazo, aunque lo hizo de un modo bastante particular y fiel a su estilo.

Sin embargo, aún cuando la ceremonia se transformó en uno de los temas más comentados del día, varios criticaron la puesta en escena. Pamela Díaz fue una ellas, pues criticó la desprolijidad en algunos aspectos.

Pamela Díaz por evento de embajadores: “Lo encuentro fome”

“Démosle un poco de glamour”, comenzó diciendo en el matinal de Chilevisión, Contigo en la mañana. “Me acuerdo lo que era antes, no perdamos eso. Creo que una cosa que es entretenida y parte del lado B del Festival, nos da material para que lo pasemos bien…“.

“Esa puesta en escena, perdónenme, es una lata. Lo encuentro fome, encuentro que es pobre, siento que es un festival muy importante donde Naya es una persona muy popular, que arrastra mucha gente, que la quieren. Imagino que debe estar lleno de periodistas“, añadió.

Para concluir, La Fiera afirmó: “Pero esta puesta en escena no va. Hagámoslo bien, hay auspiciadores, hay gente. No hay escenario, no hay una puesta en escena bonita. Pero el otro año me imagino que será mejor“.

