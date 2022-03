Un radical cambio en su vida anunció la modelo y presentadora de televisión nacional Pamela Díaz, quien por estos días se ha dedicado de lleno a la actividad física y a sus entrenamientos de pádel.

La influencer confirmó este lunes por la noche que dejó de fumar, vicio que tuvo por años, pero que en los últimos días ha dejado, según dio a conocer en su cuenta de Instagram.

En una historia subida desde el patio de su casa, Díaz señaló: “Querida people les cuento que dejé de fumar. Llevo dos días y no creo que vuelva a fumar porque tengo mucha actividad física”.

Lee también: Vesta Lugg comparte fuerte reflexión y adelanta parte de su nueva canción “Brígida”

“Estoy aquí en la terraza y me dan ganas de fumarme un cigarro, pero no puedo. He madurado. Muy bien Pamela Díaz”, dijo la modelo en un segundo registro, dando a entender que la decisión perdurará por varios años.

La ex chica reality de 41 años ha recalcado en varias entrevistas que ahora está enfocada en sus entrenamientos físicos, donde se le observa constantemente en redes sociales entrenando en el gimnasio o ahora practicando el popular deporte.

Es más, Díaz confesó que está entrenando con un profesor particular y que este fin de semana tendrá su primer partido, cotejo para el cual señaló estar “muy nerviosa”.