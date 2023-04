Pamela Díaz reveló que reconocido deportista la tocó sin su consentimiento y la insultó: “Me enojé”

Una inesperada situación dio a conocer la modelo nacional, Pamela Díaz, durante su programa “Sin Editar” que emite a través de YouTube.

En esta ocasión, La Fiera entrevistó al periodista Ignacio Gutiérrez, con quien aprovechó de tratar diversos temas y recordar anécdotas que ambos vivieron en la televisión chilena.

Aunque uno de los aspectos más llamativos fue cuando hablaron sobre “el peor beso” a lo largo de su vida, donde la influencer reveló un desconocido episodio que tuvo hace algunos años con un reconocido deportista.

“Me enoje”

Todo partió en el momento en que Díaz le consultó al comunicador: “¿Nunca has besado a alguien y como que chocan y no funciona?”, a lo que éste contestó: “Si alguien da malos besos, no te enganchas no más”.

En ese instante, la modelo de 42 años señaló que “a mí me besó alguien (que) me gustaba físicamente. Es conocido. Me besó y cuando me dio el beso (él) tenía frenillos y me chocaba con mi boca”.

“Entonces le dije: ‘Amigo, no estás dando buenos besos’. Y va y me agarró un pecho. Como me besó mal y me agarró un pecho, me enojé. Y me echó cagan…”, agregó.

La incómoda situación no se quedó ahí y la panelista de televisión aseguró que este individuo le comentó: “te haces la difícil”, lo que la dejó todavía más sorprendida.

Si bien no quiso dar el nombre de esta persona, Díaz recalcó que “es un deportista” y que en su momento le comentó: “Algún día voy a ser más conocida que vo”.