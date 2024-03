Pamela Díaz encaró sin filtro a Pangal Andrade: “Me pelaba, decía que era chula”

Pamela Díaz “encaró” a Pangal Andrade por unos antiguos dichos del deportista en su contra durante un capítulo de su programa.

La Fiera conversó con el chico reality en su casa en el Cajón del Maipo para Sin Editar y recordaron su extinta “rencilla”.

Luego de un extenso recorrido por diferentes partes, llegaron a una terraza en la casa de Andrade, donde él contó que hacía “carretes y asados”.

“¿Y por qué nunca me has invitado a un asado?”, le preguntó Díaz. “Porque… no sé”, le contestó Pangal.

Pamela Díaz encaró a Pangal Andrade

Tras eso, una persona detrás de cámara agregó que “te caía mal”, ante lo que Andrade aclaró que fue “hasta que la conocí”.

“Te caía mal, maldito”, agregó Pamela. “Me pelaba, decía que yo era chula, ordinaria”, añadió Díaz ante las risas de Pangal.

“¡¿Decías eso o no?!”, lo recriminó. “Pero suele pasar. A mí me da lo mismo, porque mucha gente me lo dice. Después cuando me conocen y dicen ‘oh, la mina bacán’”, concluyó.

