Pamela Díaz defendió a Botota Fox en polémica con Naya Fácil: “Está un poco más sensible la niña”

Pamela Díaz se refirió por primera vez a la molestia de Naya Fácil tras una entrevista en su canal de YouTube, donde protagonizó un tenso momento con Botota Fox.

Si bien la influencer no entregó nombres de programas y tampoco de personas, sus seguidores de inmediato apuntaron sus dardos contra el transformista, pues Naya publicó su reclamo minutos después de salir de una entrevista con Díaz.

“Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, saben qué, a mí no me inviten”, apuntó la creadora de contenidos, quien agregó que “me quería puro ir del lugar”.

La conversación estaba contextualizada en la victoria de Naya como embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, donde se rieron por su particular “piscinazo”.

Pamela Díaz por polémica de Naya Fácil y Botota Fox

Durante el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, Pamela Díaz rompió el silencio y desclasificó una riña anterior entre Naya Fácil y Botota Fox.

“Tengo entendido que están peleadas y se enojaron. Tienen muy mala onda entre ellas dos y esa no es mi culpa. No me puedo hacer cargo de las actitudes de cada una, no soy mamá de ninguna”, señaló.

La ex modelo indicó que durante la entrevista “se agarraron por varias tonteras, palabras iban y venían”.

En ese momento, Julio César Rodríguez respaldó a Naya y afirmó que “tampoco te puedes estar riendo de una persona todo el rato o estar todo el rato en el bullying“.

Posteriormente, Díaz sostuvo que “no te pongas grave tampoco, porque eso no es bullying (…) Ella se presta también para eso”.

“Yo creo que se molestó con la Botota por otras cosas que después voy a hablar, pero creo que si ella misma dice que le cuesta nadar y que el tema de la televisión es muy distinto a las redes sociales (…) Hoy día está un poco más sensible la niña y por eso pasa eso“, apuntó Pamela.



