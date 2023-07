“Lo pasa bien y disfruta”: Pamela Díaz reveló que su hija se fue de la casa para vivir con su pololo

Han pasado varios meses desde que se reveló que los hijos de Pamela Díaz y Héctor Muñoz, más conocido como Kanela en Noche de Brujas, Trinidad y Bastián respectivamente, mantienen una relación amorosa.

Pero eso no es todo. En una reciente emisión del podcast Con la ayuda de mis amikas, que realiza en conjunto de María José Castro y Tamara Yáñez, La Fiera comentó que los jóvenes tomaron la decisión que convivir.

En ese sentido, explicó que su hija “ya se fue de la casa, tiene 21 años. Encuentro que es muy bacán. Y si puede hacerlo y vive con el pololo, entonces lo pasa bien y disfruta. Y tenemos una linda comunicación, entonces que se vaya”.

En cuanto a la pieza que dejó Trinidad, señaló que “está arriba y hasta el momento no he tocado nada, porque ese es el núcleo de mi casa con mis tres cabezones, donde no entra nadie más”.

Por otra parte, reveló detalles sobre la buena relación que tiene con su joven descendiente.“Yo carreteo con la Trini. El martes pasado le digo ‘¿Vamos a carretear?’ Y fue con el pololo, yo con amigas, y lo pasamos bacán”.

Asimismo, expresó que “hablamos muy cara de palo. A veces nos peleamos, nos alejamos. Pero como no sabemos pedir disculpas, ahora decimos harto ‘gracias’. Y no necesito que me diga ‘mamá, perdón porque me mandé una cagada’, no”.