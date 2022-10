Pamela Díaz revela que tras demandar a Manuel Neira por pensión de alimentos no le dice “ni un hola”

A través de sus redes sociales, la ex conductora de televisión, Pamela Díaz, se refirió nuevamente a los problemas que ha tenido luego de hablar públicamente sobre la relación que tiene con sus ex maridos y su rol como padres.

En esta ocasión, se refirió específicamente al ex futbolista, Manuel Neira, quien es padre de la hija mayor de la Fiera.

Por medio de un live de Instagram, explicó que estuvo muchos años sin recibir un aporte económico porque pensaba que se “podía ver feo”.

“Nunca dije que yo mantenía a mis hijos sola, para mí no era por el personaje de la ‘Fiera’. Mi mamá me decía por qué te haces la fuerte, no es que yo me hacía la fuerte. Si no pedí durante 14 años pensión alimenticia, porque hue…, no era plata para mí, era para mis hijos, era para no hacer problemas, para no cagarla, porque tenía y dije que era mejor así”, contó la influencer.

En esa misma línea, confesó que tras tomar la decisión de realizar la demanda formalmente, cortó completamente su lazo con Neira. “Desde que lo hice no tengo ningún tipo de relación. Si antes me decía hola el papá de mis hijos, ahora no tengo nada, ni un hola”, explicó.

Finalmente, Pamela ahondó en detalles sobre el monto que recibe por cada uno de los niños. “Me pagan 250 lucas por Mateo y la Trini, uno y uno son 500 lucas mensuales. Después de 14 años y me atreví a decirlo, porque estábamos hablando del libro con la Carmen y la cantidad de gente que me escribió después, porque justo habíamos hablado del 10% de los papitos corazones”.