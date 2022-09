Pamela Díaz se sincera sobre la maternidad: “Yo no quiero dejar de hacer cosas por mis hijos”

Este sábado se emitió un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, La Divina Comida, el cual se realizó bajo la temática de “mujeres power” y en el encuentro se reunieron Yamila Reyna, Eva Gómez, Carmen Gloria Bresky y Pamela Díaz.

Uno de los momentos que fue destacado por los espectadores fue la noche en que la “Fiera” fue la anfitriona, ya que estuvo marcada por diferentes confesiones, entre ellas, su rol de madre.

La modelo e influencer tiene tres hijos: la mayor, Trinidad, de 20 años; el del medio, Mateo, de 15, y la más pequeña, Pascuala, de 5. Ante una pregunta de sus invitadas, quien le consultó si le gustaría tener más hijos, Pamela respondió con un rotundo no.

Tras la reacción de la ex conductora de televisión, Bresky volvió a intervenir. “¿No te gusta ser mamá?”, dijo.

“No es que me guste ser mamá, ni siquiera eso me gusta hacer. No tengo paciencia y los niños están criados a mi forma de ser, no sé si será la buena o la mala, eso sabrán el día de mañana los niños, pero creo que tengo cabros sanos”, confesó.

Las interrogantes continuaron y, luego, Reyan le preguntó si eso la hacía sentir culpable. “No tengo ni una culpa, ni una”, le dijo Pamela.

“Esas cargas como heavy de mamás que trabajan y no se pueden ir. Por ejemplo, a mí me sale una pega hoy día de dos semanas que tengo que ir afuera yo me voy”, dijo.

Finalmente, expresó que “yo no quiero dejar de hacer cosas por mis hijos, porque el día de mañana voy a estar sola, si los cabros van a estar igual pasándola bien, tendrán sus familias y todo“.

Puedes revivir el capítulo completo en este link.