Pamela Díaz habló sobre una publicación que hizo en julio de este año a través de sus historias de Instagram, donde estaba haciendo fila en una sucursal del BancoEstado para recibir la pensión de alimentos de tres hijos.

“Subí eso porque estuve dos horas y media haciendo la fila en el banco (…) No me depositaron, pero eso se lo pasé al abogado”, dijo la animadora de televisión.

Durante su participación en un programa de Mega, Díaz se refirió al poco apoyo económico que ha tenido por parte de sus ex maridos. “Llevo manteniendo a mis hijos 13 años sola, y antes nunca pedí nada porque dije: ‘¿Para qué?’”.

En ese sentido, la ex modelo señaló que, a pesar de esta situación, nunca ha puesto barreras a los padres de sus hijos para que los visiten. “Ellos se llevan bien. Mateo y la Trini se llevan muy bien con su papá, yo no“, indicó, refiriéndose al otrora futbolista Manuel Neira.

“No es que esté pidiendo para mí, es lo básico y lo lógico, pero no fue así, hasta el día de hoy. Es un tema súper complicado (…) No me siento ni mal ni bien contándolo, porque son los papás de mis hijos y ellos saben toda la verdad. No tengo mucho que ocultar”, agregó.

Asimismo, Pamela sostuvo que “es súper heavy cuando uno tiene hijos, muchas veces de irresponsable, que salen de chiripazo o a veces de acuerdo, pero entre los dos tú haces un hijo. Entonces, para mí la responsabilidad es miti-miti“.

“A mí me ha pasado, como el común denominador de las mujeres, que yo me hago cargo sola de mis hijos. De ser mamá, de saber que tengan las tareas, cuando se enferman, pagar una isapre, preocupada de que si pierdo mi pega estoy jodida y tengo que seguir trabajando por ellos”, relató.