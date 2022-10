El desahogo de Pamela Díaz por pensión alimenticia: “No puedo estar pasando la humillación” todos los meses

Un sentido video publicó Pamela Díaz en redes sociales tras retirar la pensión de alimentos de sus hijos en el Banco Estado. Esto, tras revelar que demandó a sus dos ex parejas, Manuel Neira y Fernando Téllez, para que se hicieran cargo de la manutención de los primogénitos.

“Vengo saliendo del banco. Temazo: pensión alimenticia”, abrió el video la Fiera, adelantando de esta forma el motivo de su descargo. “Soy parte del ochenta y tanto por ciento como usted, señora, que trabaja, que se saca la cresta y mantiene a sus hijos sola, tanto emocional como económico”, dijo a continuación.

Luego, contó sobre la primera demanda que realizó y que, al parecer, no ha servido de mucho, pues el implicado mantiene una deuda de cinco meses con la modelo. “Hace 14 años que no lo demandaba. Lo hice en septiembre del año pasado, tonta yo, nada que decir, por los derechos de mis hijos. $290 mil me paga por cada niño, hace cinco meses no paga“, reveló.

“Otro finao: ahí está. No ve a mi hija hace tres años y hace dos no paga la pensión alimenticia. Hay un vacío tremendo”, sostuvo la comunicadora en relación a otra ex pareja, exhibiendo, de esta forma, las falencias del sistema.

“Yo de verdad que cuando salí, salí con rabia, con ganas a llorar, de gritar de todo, de todo. Digo hue**, qué injusto”, expresó mientras se encontraba al interior de su vehículo.

Finalmente, la también influencer cerró el video con una profunda reflexión en torno al problema que aqueja a cientos de miles de mujeres en el país. “Si a mí me va bien va bien y a la otra persona no le va tan bien, llegamos a un acuerdo (…) pero no puedo estar todos los meses pasando la misma humillación” confesó. “Yo no estoy pidiendo ayuda, yo estoy pidiendo lo justo que son los derechos de mis hijos“, sentenció Díaz.