Pamela Díaz rompió el silencio por caso Cathy Barriga: “Me quedé callada todo este tiempo”

Pamela Díaz rompió el silencio sobre el proceso judicial que atraviesa Cathy Barriga, con quien ha protagonizado una histórica enemistad televisiva desde que compartieron en un reality show.

En diálogo con el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, la comunicadora e influencer señaló que “me han preguntado de varios portales y obviamente periodistas, porque la enemistad que tengo con Cathy es desde La Granja VIP, del 2006“.

Si bien reconoció que lo que está ocurriendo con la ex alcaldesa de Maipú “es tremendo”, afirmó que durante este tiempo evitó “tirar mala onda” contra ella.

Pamela Díaz por caso Cathy Barriga: “Me quedé callada todo este tiempo”

De igual manera, la modelo se refirió al presente de Barriga, quien este jueves quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

En ese sentido, comparó el actual proceso judicial que vive la ex jefa comunal con la vez que compartieron en televisión.

“Cathy fue una de las más queridas, a mí me trataron pésimo. Yo dije que era una mentirosa y todas las cosas que hoy día está viendo la gente. Y bueno, el resultado es este. Yo en lo general no miento”, apuntó.

Monserrat Álvarez, animadora del matinal de Chilevisión, aprovechó la instancia y le preguntó a Díaz: “¿a ti no te sorprende lo que está pasando?”.

“Me sorprende la cantidad de millones, los Swarovski, los ositos, la forma en que se actuó y todo eso”, respondió “La Fiera”.

Asimismo, recordó cuando Barriga fue electa alcaldesa de Maipú tenía una buena impresión. Sin embargo, con el paso de su periodo en el cargo, todo fue cambiando.

“Estaba haciendo un rol importante, estaba bien y se estaba desligando del suegro (Joaquín Lavín), se demostraba eso. Pero después cuando empieza a bailar y todo eso, dije: ‘se le escaparon los enanitos pa’l bosque’ y yo me quedé callada todo este tiempo“, señaló.

“Obviamente, no sé el meollo de toda la situación económica y lo que pasó ahí, ella tendrá que defenderse como pueda. Yo no puedo opinar mucho más de lo que está viendo toda la gente y no voy a tirar más mala onda“, cerró Pamela.

Revisa el momento acá:



Síguenos en