Pamela Díaz reveló que no pudo dar la PSU porque llegó atrasada: “No me quisieron devolver la plata”

La invitada de la madrugada de este miércoles del late “Pero con respeto” de Chilevisión fue Pamela Díaz, también conocida popularmente como “la Fiera”. En conversación con Julio Cesar Rodríguez, la animadora contó anécdotas muy divertidas pero también polémicas sobre su vida.

Uno de los momentos que más sacó risas en el estudio fue cuando narró la ocasión en que tuvo la disposición de rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), lo que no salió muy bien.

“Yo me inscribí para dar la PSU. Pagué $33 mil en ese tiempo, ya no me acuerdo hace cuántos años fue. Y no llegué“, resumió.

“Lo que pasa es que yo soy súper perdida, no le hago casi ni al Waze, me pierdo en todos lados”, explicó Díaz. “Llegué, pero llegué atrasada. Ya habían partido hace como una hora y me dijeron que no podía entrar“.

“Claro, es que no se puede“, respondió Julio César.

“¿No se puede entrar una hora atrasada?”, preguntó la Fiera al público, el cual respondió al unísono un rotundo ‘no’. “Yaaa, ¿que aquí todos dieron la prueba?”.

“Y todos llegaron a la hora”, bromeó JC. “Es que antes hay un reconocimiento de sala -al que seguramente tú no fuiste- para que la gente no llegue tarde”.

“No es que me sienta orgullosa“, aclaró. “Yo dije: ‘este es un gran paso para mí’. Pero cuando fui no me dejaron entrar, entonces como que me negaron estudiar“, bromeó. “Yo iba a partir ahí. Algo me decía que no tenía que estudiar”.

“Y después, ¿sabí’ que?, no me devolvieron la plata“, añadió la animadora con un tono de indignación. “¿Por qué no me la devuelven?”.

“Pero si tú llegaste tarde, no es problema de ellos”, le respondió el animador.

“Pero por último que me den la hoja así practico pal’ otro año“, dijo, sacando carcajadas de la audiencia.

Julio César le señaló que eso no se puede y que “para eso es el preuniversitario”. Procedió a preguntarle si ella había cursado uno respondió que “no, no me da la cabeza”. “Soy sincera, no me da, me cuesta mucho“.

De esta manera, la ex modelo detalló un poco acerca de sus deseos de su infancia. Confesó que cuando su madre le preguntaba qué quería estudiar, ella cada año respondía “nada. Yo quiero ser famosa. Mira la estupidez que le decía”.

Además, compartió que cuando iba en el colegio practicaba para cuando fuera una celebridad: “Le escribía todos los días a mis compañeros saludos con mi autógrafo, con la letra bien grande”.

“Un día me dijeron que parara el show de entregar hojitas, que ya era mucho. Y yo dije ‘algún día se van a acordar de mí’. Tenía 14 años“.

“Después volví a Puerto Varas, ya siendo media famosa, y veía a mis compañeros y les decía ‘vieron que les dije que iba a ser famosa'”. Sobre esto, recordó con afecto que “uno me mostró que había guardado una de mis hojitas que yo les escribía con cariño”.

