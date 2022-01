Una divertida y “bochornosa” anécdota fue la que recordaron Pamela Díaz y Rocío Marengo en El Discípulo del Chef mientras cocinaban con Camilo Huerta: cuando Marité Matus “echó con guardias” a la argentina de su despedida de soltera.

Durante la prueba por la inmunidad, Pamela hablaba con Camilo de su relación actual con Matus, la ex esposa de Arturo Vidal. “¿Si Camilo está enamorado? Sí, parece leso”, bromeó “la fiera”.

Tras eso, Rocío se integró a la conversación y comentó “las vueltas de la vida, vamos a terminar en una fiesta con Marité y ella nos echó”.

“Con Rocío fuimos un día a un hotel muy conocido a tomarnos un trago…”, comenzó Pamela. “Ah, la anécdota, genial”, agregó la argentina.

“Y después de eso se nos acabaron las fiestas y Rocío súper ingeniosa me dice ‘vamos a otra fiesta’, y en los galpones subterráneos habían como seis fiestas, y entramos a una”, continuó Díaz y Marengo detalló que “cuando entramos, enseguida empezamos a bailar y de repente vienen y nos dicen ‘señoritas se tienen que retirar, no son invitadas a esta fiesta'”.

A eso, Rocío indicó que “la fiesta era la despedida de soltera de tu polola (mira a Camilo), se iba a casar con Vidal… y nos echó y nosotras dos, pobres desgraciadas nos fuimos…”.

Por su parte, entre risas, Pamela dijo que “veo a Rocío así (hace un gesto de bailar) y de repente ‘vienen los guardias'”.

“El peor bochorno que pasé en mi vida por culpa de tu polola, echada de un lugar”, continúa Rocío. “Se lo merecían”, respondió Huerta mientras cocinaba.

Posteriormente, Díaz aclaró que “no, a mí no me echó Marité, echó a Rocío Marengo con guardia y yo miraba y esta otra ridícula estaba bailando en la mitad de la pista, cuando no es tu fiesta”, cerró riendo.