“No la ve, no paga pensión”: Pamela Díaz molesta por trámite al viajar con hija fuera de Chile

Pamela Díaz arremetió nuevamente contra su ex esposo Fernando Téllez, a raíz de un trámite que debía realizar para viajar junto a su hija a Perú.

A través de su cuenta de Instagram, la Fiera publicó una historia grabada desde un notaría después siete horas de espera, según indicó en el registro.

Luego, aprovechó de bromear con las funcionarias que la estaban atendiendo. “Las voy a funar a las dos, malditas”, dijo entre risas.

El descargo de Pamela Díaz por trámite de su hija

La ex animadora de televisión explicó que “estamos haciendo los últimos trámites para irnos a Perú, porque hay que hacer un trámite, viste que la niña no puede salir si los papás no firman“.

Sin mencionar directamente a su ex esposo, Díaz apuntó: “No la ve, no paga pensión y más encima tengo que pedirle permiso. Ay, señor. Aquí estamos”.

El reclamo de Pamela Díaz pic.twitter.com/0H4s5sRl6Y — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) September 12, 2023

Posteriormente, Pamela reposteó una historia del animador de televisión Ignacio Gutiérrez, quien compartió una publicación a raíz de sus dichos.

“Ufff amigo, cuántas pasamos por lo mismo, pidiendo permiso judicial con estos papitos corazones“, reaccionó.

