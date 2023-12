Trini Neira le jugó ácida broma a Pamela Díaz: “Me sentí como la Daniela Aránguiz”

Pamela Díaz reveló impactantes detalles de su vida amorosa tras sufrir una ácida broma por parte de su hija, Trinidad Neira, en una dinámica de fin de año que realizó a través de su canal de Youtube.

El registro se llevó a cabo en medio de una cena de año nuevo por parte de la casa de apuestas que auspicia su canal, en el que la modelo ocupó unos graciosos lentes con cuernos de reno.

La broma de Trini Neira

La modelo lució el accesorio con orgullo, pero no le había prestado atención, por lo que quedó sorprendida cuando notó sus características: “¡¿Tengo cachos?! Hu… ¡¿Por qué no me dijeron?! Me sentí como la Daniela Aránguiz por un rato”, declaró.

La broma desató las risas entre su equipo, momento que Trini aprovechó para robarse el micrófono y aseguró: “¡Así los cuernos tiene!”.

Díaz se lo tomó con humor y persiguió a su hija para encararla: “¿Qué me dijiste? ¡De tu padre! ¡Así los cuernos de tu padre!¿De quién más va a ser?”, confesó, haciendo alusión a Manuel Neira, su ex esposo y padre de sus dos primeros hijos, incluida Trinidad.

Sin embargo, la joven no perdió la oportunidad de seguir en la dinámica y siguió bromeando cuando preguntó: “¿Cuál de todos?”, refiriéndose a la cantidad de infidelidades que sufrió por parte de Neira, lo que provocó que Pamela le pidiese no consumir más alcohol por el resto de la noche.

Revisa el video:

