“Me llamó la Morticia toda urgida”: Pamela Díaz y Trini Neira se lucen en video al estilo de Los Locos Addams

Este miércoles se estrenó la esperada serie Merlina, spin-off de Los Locos Addams y que tiene como personaje principal a la hija de Morticia y Homero.

Bajo la dirección de Tim Burton, la producción sigue a la adolescente interpretada por Jenna Ortega en su traslado a la “Academia Nevermore”. Institución a la que asistieron sus padres, luego de ser expulsada de varias escuelas por su comportamiento.

Fue en ese contexto que Pamela Díaz y su hija Trinidad Neira protagonizaron una hilarante parodia que se ha viralizado en redes sociales.

En el video publicado por las redes sociales de Netflix Chile, ambas aparecen con un look que caracteriza a la familia Addams. “¿Te acuerdas de tu prima gringa? Esa la simpática, la Merlina”, dice Díaz, ante lo cual Neira le responde “Obvio que me acuerdo, me cagó un cumpleaños”.

Posteriormente, la modelo le informó a su hija que Merlina llegará a estudiar en su colegio, generando la inmediata respuesta de Trini: “¿Me estai huea…? Qué lata”.

“Ya pero dale una oportunidad. Es tu familia, es tu people”, insiste Pamela, mientras que la joven indica que “(Merlina) ni siquiera tiene TikTok. Hoy en día no se puede confiar en alguien que no está en las redes sociales”.

Después, Díaz agrega que “me llamó la Morticia toda urgida, que necesitaba un favor, si te podías sentar con Merlina en tu sala de clases y yo por supuesto le dije obvio”. Ante esto, se generó la negativa de Neira.

Debido a la actitud de su hija, la “Fiera” expulsó a su hija del auto en que se trasladaban. “Por bastarda, te vas en micro. Toma la 107 y te vay donde tu papá”, remató.

La publicación ya acumula más de 40 mil “me gustas” y cientos de comentarios en que se destaca la actuación de Díaz y Neira. “Un docureality de Pamela y su familia sería bacán”, escribió una usuaria.

Revisa la publicación acá: