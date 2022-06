“El 89% de su sangre era cáncer”: Pamela Lagos recordó el difícil momento que vivió con su esposo Felipe Vásquez

La psicóloga Pamela Lagos fue una de las invitadas del reciente capítulo de La Divina Comida, donde recordó uno de los momentos más complejos que vivió junto a su esposo Felipe Vásquez, quien hace unos años fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda.

Lagos indicó que la enfermedad fue detectada cuando ella tenía siete meses de embarazo. “El problema es que cuando se le descubrieron él ya estaba muy grave. El 89% de su sangre era cáncer“, señaló.

“Lo descubrimos de una manera casi aleatoria, porque yo empecé a notar que bajaba mucho de peso. En un minuto se resfrió, fuimos al médico y lo mandó para la casa, pero le dije al doctor: ‘por favor mándelo a hacerse exámenes porque come mucho y no engorda'”, rememoró.

Tiempo después y casi a bordo de tomar un vuelo con destino a Concepción, su marido recibió el resultado de los análisis. “Estábamos en el aeropuerto y a Pipe lo llaman del laboratorio para decirle que algo había salido muy mal y tenía que irse ahora a repetir ese examen”, dijo.

Posteriormente, se trasladaron a la clínica donde fue “envuelta en un plástico y meten a Pipe en un burbuja y no salió nunca más”.

Por esta razón, la psicóloga atravesó el parto de su hija sin la compañía de su pareja: “Entre ida y vuelta fueron ocho meses, por lo tanto Pipe volvió a la casa cuando Emilia ya tenía tres o cuatro meses”.

“No me voy a morir”

La profesional, que se ganó el reconocimiento público tras formar parte del programa La Jueza de Chilevisión, indicó que tras la hospitalización de su esposo “lloramos tres días”. Sin embargo, uno de sus hermanos le entregó un frontal consejo: “Preocúpate de que tu hija tenga papá”.

“(Luego de esas palabras) hice un cambio de switch, me paro frente al vidrio de la burbuja en que estaba Pipe y le digo: ‘Mira h…, yo no soy fea, soy inteligente. Esta cabra chica va a nacer y será exquisita. Si tú no sales de acá, en algún momento voy a conocer a alguien más y le va a decir papá’“, añadió.

Ante esto, contó que Felipe se paró de su cama y le dijo frente al vidrio: “Yo no me voy a morir”. “De ahí en adelante nos reímos, lo pasamos chancho y Pipe me invitaba a comer a su burbuja todos los viernes”, indicó.

Asimismo, Lagos señaló que su pareja tuvo “una recaída” el año pasado, donde le realizaron un trasplante de médula. “Hemos aprendido a estar juntos y a disfrutar. Cuando aprendes a disfrutar a estar con otro, puedes disfrutar donde sea a esa persona”, cerró.