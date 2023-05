“No tengo palabras…”: Pamela Leiva se emocionó hasta las lágrimas tras ganar el Copihue de Oro

Pamela Leiva continúa arrasando y en esta ocasión nos referimos al Copihue de Oro, premiación en la que se coronó como Reina Pop por elección del público.

La comediante que sacó carcajadas con su comentada rutina en el Festival de Viña 2023, fue reconocida con este galardón que desató su emoción hasta las lágrimas.

Así lo confesó a La Cuarta, medio organizador del premio, asegurando que “mi mamá me hizo harta campaña, pero votaron más de 8 millones de personas, es imposible que mi mamá haya conseguido esos 8 millones de votos“, bromeó.

“Lo recibo con mucho amor, con mucha gratitud. Me siento tremendamente bendecida“, continuó la humorista.

La ex chica reality además reveló que la nominación de por sí le sorprendió, “y la verdad es que cuando iban pasando los días yo decía ‘chuta, no sé cómo irá a estar la votación’. Y cuando me llamaron para decirme que había ganado, me emocioné. Estoy muy agradecida”.

Sobre los logros que ha podido obtener en el inicio de este año, aseguró que este 2023 ha sido “tan intenso, tan bonito. De pura cosecha. Y como que hablo y me emociono, porque hay harta pega“.

“La gente muchas veces ve sólo la punta del iceberg. Dice como ‘fue a Viña, le fue bien y ahora está ganando plata, está trabajando en todas partes’, pero muchas personas no saben todo lo que hay detrás“, dijo entre lágrimas.

Posteriormente, Pamela acudió a su Instagram para darle las gracias a todos quienes votaron por ella. “No tengo palabras para describir lo que significa recibir este premio”, cerró.

Mira su post a continuación: