Pamela Leiva sufrió angustiante momento en traslado de su mamá al hospital: “No puedo creerlo”

Pamela Leiva compartió una angustiosa vivencia que tuvo durante la tarde del martes, luego que su madre, María Farías, sufriera una complicación en su salud. Todo fue revelado por la propia afectada en Instagram.

Según relató la comediante chilena en un video que subió a redes sociales, todo ocurrió cuando ambas estaban disfrutando de unos días en la playa, junto a sus perritos. Sin embargo, debido a este problema de salud, todo se vio truncado.

¿Qué le pasó a la mamá de Pamela Leiva?

Leiva explicó que mientras su mamá era trasladada en ambulancia al Hospital de San Antonio, ella la seguía en su automóvil particular. Sin embargo, no pudo continuar su trayecto y pasar un peaje, porque no tenía el dinero en efectivo.

“Amores, hago este en vivo porque estoy viviendo un momento muy complicado y necesito que quede registro. A mi mamá la están trasladando de urgencia al Hospital de San Antonio. Resulta que por la urgencia no tengo efectivo y no me dejan pasar (…) Aquí me tienen esperando. No puedo creer esta hue… que están haciendo“, contó entre lágrimas la actriz.

Luego, se pudo observar cómo la artista conversaba con los trabajadores del peaje, intentando encontrar ayuda en esta situación.

Otro conductor pagó su peaje

Finalmente, con el motivo de aclarar el desenlace, Pamela indicó en sus historias que pudo llegar al hospital donde estaba su madre, después de que otro conductor se ofreciera a pagar su peaje.

“Le quiero dar las gracias al señor que me pagó el peaje. No puedo creer el descriterio de esta gente del peaje de no existir un protocolo para estas cosas“, señaló.

“No creo que sea la primera vez que alguien va detrás de una ambulancia siguiendo a un familiar en la carretera. No era que yo no quería pagar. Tenía mi tarjeta, no tenía efectivo. Entonces a ese señor que me pagó el peaje, muchas, muchas gracias”, cerró.

La transmisión de Pamela Leiva:

