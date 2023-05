¿Pasado pisado? Pamela Leiva recordó polémica con Angélica Sepúlveda y aclaró su relación actual con ella

Pamela Leiva se encuentra atravesando por uno de sus mejores momentos. Luego ganarse la ovación del público en el Festival de Viña 2023, la comediante prepara su debut en la televisión con programa propio y hace pocos días se coronó como “Reina Pop” de los Copihue de Oro.

En ese contexto, la humorista realizó una osada sesión fotográfica con Revista Sarah, donde también aprovechó de repasar distintos momentos de su vida.

Uno de los temas abordados fue la polémica discusión que protagonizó con Angélica Sepúlveda en el reality show “1810“, que terminó con Leiva rompiendo en llanto tras recibir fuertes insultos gordofóbicos.

“Eso quedó atrás hace mucho, no tengo nada en contra de Angélica. El guiño para referirme a eso fue decir que era un sticker, ¡porque soy un sticker!”, señaló Leiva, quien incluyó este comentado momento en su rutina de Viña.

En ese sentido, profundizó que “nunca se me pasó por la cabeza hacer una mención a Angélica. Creo que la gente hizo lo que le nació y salieron muchos memes, me he reído con eso. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente”.

Pamela indicó que tampoco hubo una conversación con Sepúlveda después del polémico episodio. “Los caminos se alejaron, nunca más la vi. Las cosas que me he enterado son por la prensa”, reconoció.

“La verdad es que no tengo ningún tema con la Angélica, pasaron tantos años, ni ella ni yo somos las mismas personas”, cerró.

Te podría interesar: