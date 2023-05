A lo Victoria’s Secret: Pamela Leiva se luce con osada sesión de fotos y realizó íntimas confesiones

Pamela Leiva continúa sumando éxitos y sorprendiendo a sus fanáticos. Tras coronarse como Reina Pop por elección popular en los Copihue de Oro, la comediante modeló a lo Victoria’s Secret para la Revista Sarah y realizó íntimas confesiones.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la humorista compartió diversas fotografías en las que se encuentra posando con diferentes atuendos. En primer lugar, se visualiza con un vestido café y un abrigo verde, ambos brillantes.

La foto estaba acompañada de una reflexión respecto de su apariencia corporal. “Amo mi cuerpecito, agradezco todos los días por darme energía, por llevarme, por traerme, por hacer todo lo que logramos hacer. Y sí, estoy bien reconciliada con él”, confesó.

Sin embargo, eso no fue todo. En la segunda fotografía que subió a la red social se aprecia con vestido rosa con algunos detalles y una túnica de un tono más claro. En ella, Pamela Leiva explicó sus sensaciones tras triunfar en el Festival de Viña. “Ha sido intenso, he tenido poco tiempo para estar solita, algo que para mí es bien necesario”, dijo.

En ese sentido, señaló que “apareció mucha gente, todavía tengo mensajes en WhatsApp que no he leído. Ha sido cuático darme cuenta de que cualquier cosa que yo haga va a ser noticia hoy día”.

También, se vistió con un atuendo rojo oscuro, acompañado de lujosos guantes del mismo color. Además, se refirió a la polémica tras el cuestionado beso que recibió por parte de Arturo Walden, más conocido como El Kiwi.

“No me puedo hacer cargo de las decisiones personales ni laborales de nadie, la decisión que tomó TVN fue bajo las razones y motivos que ellos consideraron. El Kiwi también tomó su decisión y en su momento hablé con él, le manifesté mi molestia y no me arrepiento porque fue súper desde la guata”, explicó.

En la misma línea, argumentó que “fui honesta y estoy muy tranquila con mi conciencia. Fue en un horario de protección al menor, y los adolescentes y niños vieron que una mujer que recibió un beso no consentido tuvo la valentía de manifestar que no le pareció. Yo no tengo nada personal contra el Kiwi, pero a través de nuestras acciones educamos”.

“Mucha gente me decía: ‘¡Claro!, hubiera sido Gonzalo Valenzuela…’ La gente no entiende que el consentimiento no tiene que ver con la apariencia física, es si quiero o no quiero que alguien me dé un beso. Entonces que la gente diga que yo actué mal y me juzgue cuando yo fui la víctima, me sorprende, pero tampoco me puedo hacer cargo de esa gente”, agregó.

Por último, lució un largo vestido de color negro, con detalles peludos y en tela. Asimismo, reflexionó sobre el fracaso de Belén Mora en la Quinta Vergara. “Es complejo, porque el humor es tan kamikaze, es distinto a cualquier otra rama del arte“, dijo.

De igual forma, continuó agregando que “la Belén es una tremenda comediante, y a veces tenemos buenos y malos shows, por eso es tan esperado el humor, porque es un riesgo. Lo que le pasó no tiene nada que ver con su calidad de artista. Ella lleva años, es una profesional del humor, y simplemente no tuvo un show bueno. No tengo ninguna duda de que va a volver en algún momento a la Quinta Vergara a revertir parte del resultado, porque igual le fue bien”, terminó.