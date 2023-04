Pamela Leiva reveló que ha rechazado ofertas de cirugías estéticas tras paso por Viña: “Me gusto así como estoy”

Luego de su exitosa presentación humorística en la edición 2023 del Festival de Viña del Mar, Pamela Leiva tomó las maletas y se fue con su familia a visitar Brasil.

Es a través de sus redes sociales que la también ex chica reality ha estado mostrando los divertidos momentos que vive junto a los suyos en este merecido viaje al país del carnaval, donde se le ha visto tomando tragos, disfrutando en la playa y riendo con su madre.

Y fue también mediante su Instagram que Pamela Leiva publicó una sentida reflexión en torno a su relación con su cuerpo en redes sociales, donde reveló una serie de ofrecimientos que ha tenido tras su paso por Viña, los que ha rechazado.

Se trata de retoques estéticos para modificar diversas partes de su cuerpo, los que la comediante ha descartado debido a que se encuentra en un periodo de aceptación y amor propio.

“Cada una conoce su límite… yo conozco el mío. Me han ofrecido a mí después de Viña hacerme alguna cirugía estética, operarme los brazos, arreglarme mi poto, hacerme más cintura…”, partió diciendo Leiva.

“Pero yo me gusto así como estoy y he dicho a todo que no… y con mi @kine.karenslaibe hacemos algunas cositas para mejorar mi piel, pero las dos encontramos que estoy hermosa y que no necesito mas bisturí… jajajaja por ahora. ( no quiero ser cínica y decir de estas aguas no beberé)”, agregó.

“Pero amoras mías, las invito en encontrar el límite de ustedes. Queremos vernos lindas… más no perfectas, por que eso NO! existe…”, cerró diciendo la también folcorista.

Rápidamente, su publicación alcanzó la viralización, obteniendo más de 48 mil “me gusta” y una diversidad de comentarios de sus seguidores y reconocidos rostros.

La cantante Flor de Rap, le dijo que “te amo mas que la xuxaaaaa”; la rostro televisivo Pamela Díaz, también comentó su posteo y le expresó:”esoooo… en la vida uno tiene q hacer lo q quiera y sienta, esa es mi pamela, te lo digo yo una mujer 100% natural, cariños mi huachis”.