“Nadie me miró feo ni me acosó”: Pamela Leiva se atrevió con liberador topless en sus vacaciones por Madrid

Desde un par de semanas, Pamela Leiva se encuentra de vacaciones en Europa y se ha preocupado de compartir diversas postales de sus días por el viejo continente a sus miles de seguidores en Instagram.

Así lo hizo durante su estadía por Italia, donde, en plena ola de calor, recorrió lugares turísticos como el Coliseo Romano, la Fontana di Trevi, el Castillo de Sant’Angelo y el monumento a Víctor Manuel II. “

“Hace una semana llegué a Roma y esto está que ardeeeee”, escribió en la red social, por lo que contó que se vio en la obligación de hacer ciertas acciones para capear el calor, como “tomar dos litros de agua” debido a la sensación térmica. “2 Spritz y un Gelato y no que no te den ganas de ir hacer pipí”, agregó.

Ahora, esta vez por España, la comediante nuevamente se mostró sorteando las altas temperaturas pero, esta vez, con un atrevido destape: “Cuando mis amigos en Madrid me llevaron a la piscina, me cuentan que es común que las mujeres de todas las edades hicieran topless“, escribió en un post que publicó este martes.

“Cuando llegué, vi como muchas mujeres estaban caminando y disfrutando del día sin sus partes de arriba y dije ‘¡yo también quiero!’. Y me saqué numas mi bikini”, expresó en la red social.

Asimismo, Leiva destacó que “nadie me miró feo, nadie me acosó, nadie dijo ‘mira la ridícula que se ve fea’ o ‘tápate qué hay niños’”. “Me sentí libre y empoderada. Debo decir que fue la tremenda experiencia andar así”, concluyó la humorista..

Mira la publicación a continuación: