Pamela Villalba reveló que su hijo junto a Remigio Remedy está en proceso de cambio de género

Los actores nacionales Pamela Villalba y Remigio Remedy llevan una larga relación en la cual tienen cinco hijos.

En un capítulo de La Divina Comida, de Chilevisión, la intérprete ahondó más en su vida familiar.

“Entre los suyos, los míos y los nuestros, cinco hijos. Son dos hombres de antes. Una mía de antes, la Lunita, que tiene a nuestro nieto Aucán. Y después tuvimos dos hijos con Remigio: la Amaranta y el menor, que se llamaba Amatista, que tiene 19, pero actualmente se llama Kai porque cambió, o sea está en proceso de cambio de género”, expresó en la instancia.

Según contó, juntos fueron al Registro Civil para hacer el cambio de nombre, sin embargo, el servicio demora aproximadamente 40 días en entregar la cédula de identidad nueva.

“Yo quería que fuera menos (tiempo), porque quiero que parta la universidad con su género y su carnet nuevo, porque influye en muchas cosas”, relató la actriz.

Reflexionando sobre el tema, Villalba afirmó que fue Kai quien eligió su nuevo nombre: “Yo en eso no me he metido en nada. Son procesos personales. De repente escucho a papás y amigas decir cosas, angustiarse por cosas que tienen que ver con el tránsito personal de cada uno. Y en el tránsito personal uno no se puede meter”.

Revisa el momento acá: