Con una fiesta repleta de amistades, familia y sorpresas, Pampita celebró su cumpleaños 44 en un restaurante de Buenos Aires, Argentina. Pero uno de los presentes fue lo que más llamó la atención de lo seguidores del espectáculo, ya que se trataba de su ex esposo y actor nacional, Benjamín Vicuña.

Carolina Ardohain estuvo también acompañada de su marido, Roberto García Moritán, quien estaba de cumpleaños un día después. Por lo que el festejo dejó bellas postales en las que aparecen sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana.

Entre los invitados estuvo presente su círculo más cercano, incluyendo al ex futbolista nacional Iván Zamorano, y su esposa María Alberó.

Pero tal como se mencionó, Benjamín Vicuña fue un invitado especial que llamó la atención pese a que anteriormente han ratificado la buena relación que existe entre ambos, ya que el actor además ha participado de diferentes encuentros familiares, como el propio bautizo de Ana, hija de Pampita y Roberto.

El actor, quien ha sido tema por las especulaciones en torno a su nueva relación con una amiga de Pampita, Eli Sulichín, llegó solo minutos antes de la medianoche. En el momento preciso para celebrar a Moritán y Zamorano (amigo de Vicuña y padrino del hijo menor), quienes cumplían años el mismo día.

Fue en ese contexto que, al momento de salir del recinto para saludar a los presentes, Pampita abordó preguntas asociadas a su relación con Benjamín.

Al ser consultada si es que tenía algún tema pendiente por cerrar, haciendo alusión a su ex pareja, la trasandina respondió a Intrusos que “no, por suerte no me quedó ninguna mochila, ni ninguna cosa”.

“Tampoco me quedó ninguna charla que no haya tenido, no me quedó gente para conversar. Me han perdonado, he perdonado, ando muy liviana por la vida por suerte“, añadió la conductora de Pampita on line.

“¿Te saludó Benjamín?”, insistieron, a lo que ella indicó que “claro que me saludó, hablamos todos los días por los chicos así que sí, me saludó”.

Finalmente, el periodista le preguntó si es que había pedido algún deseo al momento de apagar las velas. “No sé si puedo pedir algo más, puedo agradecer”, aseveró la modelo.

“Pedir sería mucho, tengo tanto, estoy rodeada de tanto amor, puedo hacer el trabajo que me gusta, estamos todos bien de salud, nos amamos mucho, no quedan más cosas por pedir. Lo primero es la familia, por eso estamos todos juntos, es lo que le quiero dejarles a mis hijos y por suerte estamos todos bien”, cerró Pampita.