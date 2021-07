La mañana de este jueves fue muy emocionante para Carolina Ardohain y su pareja Roberto García Moritán, pues recibieron con mucho amor a su guagua a la cual llamaron Ana.

Pampita se comunicó por vía telefónica con el panel del programa de televisión Pampita Online, y contó su experiencia detalladamente.

“Estoy enamorada, embobada, nosotros con Robert la miramos y no podemos parar de mirarla, tocarla, llenarla de besos. Estamos en las nubes como cualquier papá”, dijo la animadora.

Durante el parto no hubo complicaciones y la pequeña nació sin problemas con un peso de 3 kilos. Además, la modelo explicó que no esperaban que el nacimiento fuera el jueves.

“No había ninguna expectativa que llegara el mismo día, y el doctor me dijo que saliera a caminar para que me bajara la panza porque la tenía altísima, no parecía que iba a pasar nada”, aclaró.

“Es una santa, se porta bárbaro, la vacunaron mientras la amamantaba y ni siquiera lloró, es una divina total, muy observadora, tiene los ojos muy abiertos y nos reconoce la voz a Robert y a mí”, concluyó.