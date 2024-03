“Me tocó”: Pampita fue diagnosticada con peculiar enfermedad a sus 46 años

Carolina Ardohain, popularmente conocida como Pampita, dio a conocer que fue diagnosticada con una enfermedad a sus 46 años.

A la modelo argentina le habrían detectado daltonismo, afección que tendría desde temprana edad y que influye en la capacidad de distinguir los colores.

Así lo confirmó la modelo en el programa argentino Veo cómo cantás, donde además aseguró que la enfermedad habría influido directamente en su forma de vestir.

“Desde chica no distinguía bien los colores, así que siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro. No me gustan los colores. A lo máximo que me animo son a los dorados y plateados”, expresó Pampita.

“Son muy pocos casos los de mujeres daltónicas que existen y me tocó. Creo que eso me predestinó a que todas mis paletas de colores fueran simples y básicas“, agregó.

Sin embargo, Carolina reveló que su diagnóstico fue tomado con humor por sus hijos, quienes se ríen cuando le preguntan por los colores.

“Les divierte mucho preguntarme de qué color son las cosas. Se matan de risa cuando estoy viendo distinto“, cerró.

