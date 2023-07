"Nunca me sentí...": Pampita aclaró dedicatoria de Benja Vicuña y dijo que interpretaciones están equivocadas

Una importante repercusión generaron las palabras del actor Benjamín Vicuña en su discurso de agradecimiento al ser galardonado como Mejor Actor Protagonista de Ficción en los premios Martín Fierro tras su gran desempeño en la serie de Telefé, El Primero de Nosotros.

Si bien la emoción y los aplausos fueron parte de las reacciones del público, también hubo una frase en particular que levantó las alarmas de una supuesta alusión a su otrora relación con Carolina “Pampita” Ardoahin.

En concreto, el actor agradeció las oportunidades que le ha dado Argentina, no solo en el ámbito laboral, sino también en el amor.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, dijo el intérprete nacional, generando risas disimuladas entre los presentes.

“Nunca me sentí identificada”

Pero lejos de alimentar era eventual referencia a su matrimonio, Pampita decidió aclarar lo ocurrido en conversación con el programa trasandino Intrusos.

“Eso de que me ‘ponchen’ era una obviedad, como estaba ahí. El camarógrafo no se iba a perder ese plano, de ninguna manera. Y yo ahí cara de poker, ¿qué voy a hacer?“, comenzó diciendo la modelo en relación a su aparición en cámara durante dicho momento del discurso.

“Aparte, era sincera, estaba re orgullosa que acababa de ganar. Es un premio recontra merecido, un personaje que arrasó con todo en el corazón de la gente. Yo lo daba por favorito“, continuó explicando.

Sobre la frase en particular de que Argentina “me dio un amor”, la comunicadora fue enfática en señalar que “ustedes están haciendo interpretaciones equivocadas, porque yo no lo sentí de esa manera. Yo sentí que agradecía todo lo que Argentina le había dado”.

“Nunca me sentí identificada, para nada”, aclaró.

Es más, Ardohain enfatizó que “jamás él tendría una intención así, lo conozco mucho. Además, él tiene excelente relación con Robert, de verdad, se acompañan mucho con la crianza de los chicos”.

Finalmente, Carolina también se refirió a la foto que se viralizó en redes y que la captó paseando en compañía de Magnolia, hija de Vicuña y China Suárez.

Al respecto sostuvo que se trata de un vínculo genuino basado en la unidad familiar, explicando que mantiene una excelente relación con la actriz.