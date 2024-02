Pancha Merino reveló peculiar comentario de su ex, Luciano Cruz-Coke: “Da pena”

Pancha Merino desclasificó detalles de su relación con Luciano Cruz-Coke y aprovechó de responder a un extraño comentario que el político le hizo durante su noviazgo.

La presentadora de televisión mantuvo una relación amorosa con el actor durante la época de los 90 cuando ambos se dedicaban al teatro, sin embargo eso no finalizó en buenos términos porque Merino acusó infidelidad por parte de él.

¿Qué dijo Pancha Merino?

En conversación con Marlén Olivari y Raquel Argandoña en Tal Cual, la actriz fue consultada por consejos para no estropear las relaciones de pareja y hablaron sobre el desamor, oportunidad que Merino aprovechó para confesar que espía las redes sociales de sus ex parejas.

“Es un sapeo corto. Yo siempre me meto a los Instagram de mis exs para ver cómo están destruidos. Yo digo: Este ‘gallo menos mal terminó conmigo porque está destruido. La señora está peor'”, señaló.

En esa misma línea reveló un particular comentario recibió por parte de Cruz-Coke en aquella época: “Pobre, me da pena. Tiene un tercio de los seguidores que tengo en Instagram. Y él me decía que era más famoso que yo”.

Finalmente, Merino reveló que dicha relación es la única que ha mantenido con alguien que se dedique a la actuación y respecto del presente de Cruz-Coke, señaló: “Me dejó por un refrigerador de dos puertas con ice maker (…) Al final me hizo un gran favor”.

