“No me llegaba ni a los talones”: Pancha Merino aseguró que Luciano Cruz-Coke le fue infiel durante su pololeo

Francisca Merino recordó su antigua relación con el actual senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, durante la década de 1990. En ese sentido, la actriz reveló que el parlamentario le fue infiel durante un viaje al sur de Chile.

El episodio ocurrió en 1996, cuando en ese entonces ella tenía 23 años. En medio de un viaje a Torres del Paine, en la Región de Magallanes, la ex panelista de televisión habría sospechado de Cruz-Coke tras recibir una advertencia de Raquel Argandoña.

En conversación con el programa Tal Cual, de TV+. conducido por Argandoña, Merino indicó que “yo estaba con Luciano Cruz-Coke, ya no estábamos bien y la Raquel me dijo ‘ojo que esta (otra mujer) le está coqueteando’ y yo dije ‘¿pero esa? Es horrible, es un mastodonte’. Me dice ‘no te hagas, porque tiene apellido y a estos les gustan las con apellido’”.

“Le dije ‘tú crees que me va a ganar’ y me dice ‘no, no, no, ojo’. Yo no pesqué y me fui con Raquel siguiéndola y él se quiso ir a un trekking. Ahí iba el otro corriendo, yo lo vi por la ventana (haciendo referencia a la infidelidad), pero volví a pensar que ella no me llegaba ni a los talones”, agregó.

Consultada sobre si aquella mujer era la actual esposa del senador, la actriz respondió que afirmativamente. “La doña (Raquel Argandoña) tenía toda la razón, pero (Cruz-Coke) me hizo un súper favor. Se quedó con ella, qué bueno. Y feliz, tienen una linda familia”, afirmó.

Cabe mencionar que el parlamentario está casado con la galerista Javiera García-Huidobro, con quien tiene cinco hijos. Por su parte, Merino mantiene una relación con su pololo italiano, Andrea Marocchino, con quien tiene planes de matrimonio.