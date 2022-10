Pancha Merino recordó a sus ex compañeros de SQP: “Disfruté tantas veces con Italito, mi viejito hermoso”

Durante la noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, que tuvo entre sus invitadas a Francisca “Pancha” Merino, quien en el espacio recordó con cariño a sus ex compañeros del extinto programa SQP, donde participó como panelista durante siete años.

Ante la pregunta del animador Jean Philippe Cretton, Pancha Merino rememoró las recordadas intervenciones que vivió junto al periodista y comediante Felipe Avello. “Felipe es otra persona fuera de pantalla. Le encanta reírse de la gente, pero cuando uno se ríe de él… Uff, vuelan plumas”, dijo en un tono cómico.

“Pero lo quiero mucho, me reí mucho con él. Sobre todo en esos almuerzos de SQP“, complementó la actriz, quien además reconoció el éxito que ha tenido Avello tras salir de la televisión y hacer carrera de comediante.

Luego llegó el turno de quien fuera un reputado crítico de cine nacional, Ítalo Passalacqua. “Mi viejito. Yo disfrutaba con Ítalo, riéndonos. También disfruté tantas veces con Italito, mi viejito hermoso, que me iba a ver a las obras de teatro y a veces se quedaba dormido. Y después venía con la crítica y yo le decía, señor, ¡pero usted durmió, durmió!”, exclamó Merino entre las risas del animador.

Además, agregó que “era un hombre con mucho talento. Un hombre de una gran vocación y también de una súper buena humildad, porque tenía mucho sentido del humor sobre sí mismo”.

Finalmente, la ex panelista de SQP se refirió a su relación con el periodista Ignacio Gutiérrez. “Supe que me había pelado, que no trabajaría conmigo. Si no quieres trabajar conmigo no te preocupes, puedo dormir perfectamente. Yo no tenía mala onda con él la verdad, y sabes que me da lo mismo“, cerró, desmarcándose de la polémica.

Revive el capítulo completo en este link.