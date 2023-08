“Y la que lule”: Pancho remeció las redes con moderno cambio de look tras salir de Gran Hermano

Panchito, papá lulo y pelao’ táctico, son algunos de los cariñosos sobrenombres que Francisco Arenas se ganó tras su paso por Gran Hermano Chile.

Y es que su participación en el reality de Chilevisión causó sensación entre el público, quienes incluso lo fueron a buscar al aeropuerto para recibirlo de regreso a nuestro país después de su eliminación.

Por lo mismo, son miles de seguidores quienes están atentos a sus siguientes pasos, especulando sobre un posible retorno al programa mediante el esperado repechaje.

Aunque por mientras, el ex jugador se ha encargado de realizar algunos cambios en su vida, específicamente en su look.

El también conocido como Rottweiler, sorprendió en redes al compartir una radical decisión en torno a su apariencia: Se hizo dos piercings en sus orejas y publicó el resultado en Instagram.

“Papa lulo modernizado”, decía la historia que compartió para dar a conocer esta noticia que generó sensación en la plataforma. Pero luego decidió además subir un video en el que le envió saludos a sus fans.

“Hola, buenas noches, buenas tardes, aquí está el nuevo look de papi lulo. Besitos para todas las seguidoras, un abrazo gigante, y nos estaremos viendo”, expresó en el registro que no dejó a nadie indiferente, junto a la descripción “modernizándonos y la que lule”.

Tal como adelantamos, sus seguidores no tardaron en reaccionar a este cambio de look, bromeando con nuevos apodos para el querido ex participante de GH.

“Ya no es Papi Lulo, ahora es Papi Chulo”, “wena pelao táctico dándole el corte y la queso JAJA”, “te llevaremos de nuevo a la casa papi lulo, en el repechaje” y “no dejó ni el lulo”, fue lo que escribieron algunos usuarios en el post.

Mira el video a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisco Arenas Becerra (@francisco_arenas_becerra)

