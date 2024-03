Pancho Saavedra respondió a críticas por Viña 2024: “Que nadie se atreva a cortarles las alas”

Francisco Saavedra compartió una sentida reflexión después de debutar como animador del Festival de Viña del Mar. En compañía de María Luisa Godoy, el comunicador fue el anfitrión durante las seis noches del certamen.

Sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron su estilo de animación y los vestuarios elegidos para cada jornada.

Al respecto, Saavedra utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del evento viñamarino.

La reflexión de Pancho Saavedra tras Viña 2024

“Siento mucha gratitud, porque se me viene a la cabeza la imagen de tantas personas que hicieron posible que este sueño se hiciera realidad”, afirmó en la publicación.

Luego, agregó: “Pienso en mis padres instándome desde niño a luchar por mis metas, en tantas personas que a lo largo de mi carrera confiaron en mí, en esas puertas que se cerraron y también en mis compañeros y amigos de trabajo con los cuales hemos compartido esta ruta, pienso en mi marido e hijos que me apoyan incondicionalmente“.

“No me canso de darle las gracias a todos quienes se detuvieron a darme un abrazo, me regalaron una sonrisa y me llenaron de amor en el hotel y la Quinta Vergara, porque es eso lo que me sostiene: comunicar, mostrar realidades, compartir sonrisas, ayudar y entretener”, agregó.

Asimismo, abordó las “críticas constructivas” que recibió durante este periodo. “La vida es crecimiento y aprendizaje, voy a trabajar mucho más para ser cada vez mejor en mi trabajo“, afirmó.

“Las críticas constructivas las recibo para esforzarme cada día más. Y seguir en esta senda que comenzó hace más de 20 años trabajando a pulso y soñando”, complementó.

“Quiero aprovechar de enviar un mensaje a todos esos niños y niñas que quizá estén un poco desorientados y no sepan que hacer en el futuro a ellos decirles que la vida es para soñar y para cumplir metas , y que nadie se atreva nunca a cortarles esas alas“, puntualizó.

Luego de la publicación, Pancho recibió el respaldo de sus seguidores y figuras del espectáculo nacional como Daniel Fuenzalida, Begoña Basauri, Eugenia Lemos y Macarena Tondreau.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pancho Saavedra 🇨🇱🏳️‍🌈 (@franciscosaavedr)

Síguenos en