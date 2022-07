Pancho Saavedra reveló potente confesión: “Rogué a Dios no sentir que me gustaran los hombres”

El reconocido animador Francisco “Pancho” Saavedra emitió una potente confesión en lo que respecta a su adolescencia al asistir a un colegio religioso y también el cómo fue enfrentarse a su familia para revelar su homosexualidad.

En una pasada entrevista con revista Velvet, Saavedra entregó detalles de su relación con su futuro esposo y padre de su hija, Jorge Uribe.

Con respecto a su adolescencia, el conductor de televisión contó que fue “muy castigadora” debido a que estudiaba en el Instituto San Martín de Curicó, un establecimiento marista.

“Todo era sobre la base de la culpa”, comentó. “Me acuerdo haber ido una vez a la capilla del colegio, a los catorce años, rogándole a Dios no sentir que me gustaran los hombres”, agregó.

“A la primera que le conté fue a mi mamá. Ella me dijo que había llorado un día entero, pero que al despertarse a la mañana siguiente se había dado cuenta de que yo seguía siendo el mismo. Esa fue la misma frase que cinco años después le repetí a mi papá”, recordó.

Sobre cómo conoció a su actual pareja, Saavedra reveló que fue en la discoteca Búnker. “Jorge se acuerda que yo estaba en el escenario porque la mítica transformista Francis Françoise me estaba agarrando para el chuleteo. Cuando me bajé del escenario, lo vi y me gustó. Ahí nos conocimos, pero en esa época yo estaba viviendo la vida loca”, dijo.