¿Carta para Viña 2024? Pancho Saavedra y María Luisa Godoy se fotografiaron con Peso Pluma

Los animadores del Festival de Viña del Mar, Francisco Saavedra y María Luisa Godoy, asistieron este jueves a la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

Los conductores de televisión desfilaron por la alfombra roja de los reconocidos premios y también aprovecharon de interactuar con algunos artistas internacionales.

Dentro de ellos se encuentra el popular cantante mexicano Peso Pluma, quien superó a Bad Bunny y se coronó como el más premiado del evento con ocho galardones.

Saavedra y Godoy se fotografiaron con Peso Pluma, poniendo su nombre en el radar para la próxima edición del evento viñamarino.

Recordemos que el artists de 24 años viene un exitoso 2023 gracias a su corrido tumbado “Ella Baila Sola”, siendo la primera canción del género regional mexicano en encabezar la lista Billboard 200.

El fenómeno musical debutará en Chile el próximo 3 de diciembre, con un concierto en Movistar Arena.

Maria Luisa Godoy and Pancho Saavedra with Peso Pluma and Karol G on the 2023 Latin Billboard Music Awards pic.twitter.com/haAcENsxPc

— Coihueco Crave (@ChileanCrave) October 6, 2023