El pasado 13 de marzo, Francisco “Pancho” Saavedra emocionó a todos al contar a través de sus redes sociales que se convirtió en padre de una hija junto a su esposo.

Desde ese momento, el animador ha contado en algunas ocasiones cómo ha sido el ser padre y recientemente se refirió a esta nueva etapa en su vida en un live en Instagram junto a la actriz Ingrid Cruz.

De entrada, Cruz aprovechó la instancia y le dijo al comunicador “¡felicitaciones por tu hija!”, ante lo que Saavedra comenzó a dar más detalles de lo que ha significado la llegada de Laura a su vida.

“Estoy demasiado contento, es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Yo creo que no hay palabras para describir el amor que uno puede llegar a sentir”, respondió con emoción.

“Es lo más lindo, como que se te va a reventar el corazón de amor. Como que de verdad parte tu familia ahora, con todo el amor que uno puede tener por el esposo, padres, hermanos”, continuó. “Además que uno empieza a desarrollar un lado mucho más feminista de la vida, cuando tienes una hija mujer”, indicó.

Tras eso, la actriz le contó cómo es su relación con su hija de 14 años, mientras que el conductor reveló que su guagua “ya me hizo las primeras risitas y yo casi me derretí. Ahora ya estoy experto en mudar y en muchas cosas que antes no tenía idea y me daban miedo”.

“Vas conociendo a tu hija, un ser humano sintiente, estimularla con sus primeras cositas… es muy heavy. Sus ojos, ahora los abre (…) unas pepas gigantes”, fueron parte de sus declaraciones.

Revisa lo que dijo Pancho Saavedra aquí: