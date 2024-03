Pancho Saavedra abordó alta exposición por animación de Viña 2024: “Nunca en la vida…”

Pancho Saavedra compartió una emotiva reflexión con sus seguidores y equipo de trabajo mediante su cuenta de Instagram, durante la tarde de este viernes, cuando se preparaba para salir a animar la última jornada del Festival de Viña del Mar 2024.

El conductor se mostró muy activo en sus redes sociales durante la última semana, en la que compartió todos los detalles del certamen viñamarino e incluso envió mensajes a los artistas que formaron parte del evento.

¿Qué dijo Pancho Saavedra?

En esta ocasión, Saavedra compartió un registro en el que aparece junto a su equipo de trabajo dentro de los camarines de la Quinta Vergara, utilizando una mascarilla de oxígeno, cuando les dedicó unas emotivas palabras.

“Cuando uno piensa, de repente, en el cansancio emocional, te das cuenta de que si no es por ustedes, uno no se sostiene, porque estamos absolutamente expuestos y creo no haber tenido nunca en la vida una semana con tanta exposición”, señaló el animador.

En esa misma línea, agregó: “Estar ahí en la palestra, palos porque bogas, palos porque no bogas, pero al final con la convicción de que uno tiene que estar tranquilo y conforme de que lo dio todo”.

Saavedra se mostró visiblemente tranquilo respecto de la última jornada del certamen viñamarino y ante la atenta mirada de sus compañeros de trabajo, declaró: “Finalmente, lo que nos ha pasado esta semana es que el público, la gente en la Quinta, la gente en la calle, todos los días me ha hecho cariño y eso finalmente responde a que trabajamos de manera súper profesional durante todo el tiempo”.

El animador recibió los aplausos y abrazos de su equipo, luego de reconocer su labor durante la última semana: “Así que chiquillos, muchas gracias, me sentí muy contenido y de verdad me siento muy conforme con el trabajo que entregamos“, sentenció finalmente.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pancho Saavedra 🇨🇱🏳️‍🌈 (@franciscosaavedr)

