Pancho Saavedra y su sincera autocrítica por Viña 2024: “Sé dónde está mi talón de Aquiles”

El animador Francisco Saavedra sinceró su comentado paso por el Festival de Viña 2024 en el podcast Bombastic, en conversación con la periodista Cecilia Gutiérrez.

“Yo soy autocrítico, yo sé dónde está mi talón de Aquiles. Sé cuáles son las cosas que pude haber hacer bien y las cosas que pude haber hecho mal“, explicó el animador.

Así, el comunicador reflexionó abiertamente sobre las críticas que recibió durante la semana festivalera, sin embargo, se quedó con lo bueno que le entregó ‘el monstruo’.

Francisco Saavedra por Viña 2024: “Una súper experiencia”

“Pero me quedo con que cada noche la Quinta Vergara me quiso, me aplaudió, me abrazó. Raya para la suma: una súper experiencia, un gran momento en mi carrera”, agregó.

Además, respecto a la posibilidad de volver a animar el certamen, señaló que le gustaría volver a hacerlo, solo que el certamen se encuentra en proceso de licitación.

“Obvio que si tu me preguntas si te gustaría volver a hacerlo. Claro que sí, pero no puedo decir nada y me parecería poco prudente opinar ahora porque hay una licitación de por medio“, concluyó.

Síguenos en