“¿Qué me vendieron? No calza”: Pangal Andrade descueró a Lucas Crespo por su bullada renuncia a Gran Hermano

Pangal Andrade, conocido por su paso por diversos reality shows de la televisión nacional, se refirió a la comentada salida de Lucas Crespo de Gran Hermano Chile, la cual se oficializó la noche de este miércoles.

“Físicamente despierto con dolores. La rodilla no me da más. Me ahueoné y reactivé una hernia que tenía hace tiempo“, dijo el jugador al argumentar su decisión.

“Quería cumplir mi sueño y estoy desbaratándome acá adentro. Estoy con la cabeza en otro lado. Y si estoy así prefiero no estar. Me duele muchísimo”, confesó.

Pangal sobre Lucas: “Por la boca muere el pez”

Por tal motivo, Andrade concedió este jueves una entrevista a Página 7 donde, considerando su experiencia en televisión, abordó la salida del “Cuicazo”.

“A Lucas lo he visto y es medio motivacional, habla de hartas cosas, y es raro que no pueda controlar su mente y lesión, siendo que está en un reality que no hace nada físico, es raro”, comenzó diciendo.

“Es cabeza, no es solo cuerpo, es 60% mente y 40% cuerpo, el que quiere puede. O sea, si está ahí y eres un gallo de cabeza fuerte que motivas al mundo a hacer cosas”, advirtió, antes de continuar la oración.

“Pero hablas frente a la cámara y no puedes lograr tus desafíos, es complicado, es difícil dar un ejemplo a las demás personas, por la boca muere el pez, dicen por ahí”, expresó en el medio.

“La gente se transforma en las redes”

Asimismo, Pangal puso en duda el actuar del jugador, revelando que, hasta no hace mucho, lo encontraba interesante. “Pero viendo lo que dijo en sus redes sociales y viéndolo como persona, uno pregunta ‘¿qué me vendieron?’.

“No calza para nada, la gente se transforma en las redes sociales y cuando tú lo ves en la vida real, son alguien totalmente diferente”, reflexionó Andrade.

Finalmente, el influencer cerró sus palabras sobre el jugador del reality de Chilevisión asegurando que “siempre digo que tienes que ser tú mismo, no hay que perder nunca la esencia”.

“Si tú me ves en mis redes, soy el mismo en persona, eso es lo más importante, no es vender algo que no eres, pero todos somos diferentes y se acepta”, concluyó el oriundo de San José de Maipo.

