El fin de una era: Panic! At The Disco anunció su separación después de 19 años de carrera

Panic! At The Disco (Instagram @panicatthedisco)

A casi 20 años de su formación, la icónica banda estadounidense Panic! At The Disco sorprendió a su fanaticada tras confirmar su separación.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado de Brendon Urie, vocalista del grupo pop-rock, quien informó que “voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con eso Panic! At The Disco ya no existirá”.

“Creciendo en Las Vegas nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo, y todos los amigos que hemos hecho a lo largo del camino”, partió diciendo en la declaración, para luego agregar que “a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo”.

En ese sentido, recalcó que la decisión se debe principalmente a que se enfocará en su vida familiar ante la espera de su primer hijo. “La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura“, afirmó Urie.

Finalmente, sostuvo que “ha sido un placer no solo compartir escenario con tanta gente talentosa, sino que también compartir nuestro tiempo con ustedes. Estoy deseando ver a todos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos”.

Cabe mencionar que el grupo se formó en 2004 y desde entonces, se ha convertido en un nombre relevante en el género de rock alternativo. Si bien en un comienzo estuvo integrado por Brendon, Ryan Ross, Spencer Smith y Brent Wilson, con el paso del tiempo la formación sufrió modificaciones y actualmente sólo quedaba Urie como miembro original.

En 19 años de trayectoria, la agrupación se ganó el reconocimiento por éxitos como I Write Sins Not Tragedies, Nine in the Afternoon, New Perspective y The Ballad of Mona Lisa, entre otros. En 2022 lanzó su última producción discográfica, Viva Las Vengeance.

