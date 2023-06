Vale Roth mostró los chat de WhatsApp con Ignacia Michelson: “Nos ha tratado con unos garabatos impresionantes”

“Ella partió con todo esto hace un año… Me tiene hasta acá (señalando su frente), que pare el hue…”, fue como Vale Roth partió el ya viral reclamo a través de sus historias de Instagram.

Y es que la relación entre Michelson y ella no es muy cercana. Hace tan solo unos días ya habían tenido una polémica por una supuesta llamada que habría recibido Marcianeke sobre su actual polola.

Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que se dieron a conocer los pantallazos de la conversación en que Ignacia opinó sobre la relación de Vale Roth.

Principalmente, lo que recibió fueron duras críticas porque están juntos pese “al pasado que tiene”, según sus palabras, la bailarina.

¿Qué dijo Michelson?

“Cuando yo terminé con el Mati, la muy pendeja lo llama y no habla ella, habla el marido, obviamente con ella al lado”, aseguró en su momento Ignacia.

En la misma línea, agregó que “ella ‘yo soy súper buena vibra, soy mamá’, no le compro ese papel”. Incluso expresó que “¿ustedes son pendejos creyendo que una mujer por estar embarazada cambió? No, mi amor. La gente no cambia”.

Finalmente, amenazó diciendo “quieren pruebas, las voy a mandar cuando llegue a Santiago. Porque ustedes saben que yo no hablo sin tener prueba. Esa es la regla número 1 de Ignacia Michelson”.

¿Qué dicen los pantallazos?

Pese a que en un principio se mantuvo al margen de la polémica por motivos relacionados a su embarazo, Valentina Roth finalmente optó por tomarse las redes y desahogarse.

“Ella nos ha tratado con unos garabatos impresionantes. Les voy a mostrar el pantallazo”, fue lo que mencionó en sus historias, antes de mostrar las fotos.

Revisa los chats acá:

¿Qué más le respondió Vale Roth?

“Con mi familia no te metes, menos con Miguel, que lo estás dejando pésimo“, expresó a Vale Roth, por los mensajes que involucraron directamente a su pololo con quien actualmente formó una familia.