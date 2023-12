“No quedó como víctima de su historia”: Paola Capelli destacó resiliencia de Coni a días del final de Gran Hermano

Para este domingo está fijada la esperada final de Gran Hermano Chile, donde tres jugadoras buscarán coronarse como la flamante ganadora: Ellas son Jennifer Galvarini, Scarlette Gálvez y Constanza Capelli.

Precisamente, fue la mamá de esta última, Paola Capelli, quien conversó con La Tercera a solo horas del arribo de su hija al país, ya que las finalistas llegarán este viernes pasada las 20 horas a Santiago.

Así, Paola comenzó refiriéndose a la ocasión donde visitó la casa de Gran Hermano y pudo reencontrarse con su hija tras largos meses.

Paola Capelli abordó difícil pasado de Coni: “Te llenas de pánico”

“Hay algo muy intenso que nos pasa a las mamás con los sentidos. El mismo olor que ella tenía de niña, es el mismo olor que sentí cuando la abracé antes de devolverme a Chile”, expresó.

Luego, Capelli abordó la adicción a las drogas que enfrentó la finalista del reality. “Cuando Constanza y yo hablamos sobre su adicción (…) no hubo tiempo para la negación: mi hija iba a comenzar un proceso de recuperación difícil y personal, entonces no quedaban espacios para pensar en lo que iban a decir los demás“.

Al ser consultada si sintió miedo cuando le contó de su consumo, la psicóloga organizacional manifestó: “Totalmente. No quería perderla. Es un terror que te recorre el cuerpo completo. Te llenas de pánico. Me daba miedo que se quedará ahí, que no saliera, que el entorno fuera más fuerte“.

Paola Capelli sobre su hija: “De cada caída se ha levantado”

A lo anterior, agregó: “Ella me ha preguntado muchas veces si me siento orgullosa, y yo le he respondido que sí, porque de cada caída se ha levantado, ha aprendido, saca una lección. Ella no quedó como una víctima de su historia, porque todos los días elige no recaer en el consumo”.

Este domingo, a partir de las 23:00 horas y por las pantallas de Chilevisión, se podrá seguir y disfrutar la esperada final donde se conocerá al primer ganador de Gran Hermano Chile.

