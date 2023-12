“Siempre se le castigará por su historia”: Mamá de Coni rompe el silencio por críticas en redes sociales

La mamá de Constanza Capelli reveló lo que ha significado durante estos 6 meses que su hija se encuentre en el foco público por su participación en Gran Hermano, recibiendo duras criticas a través de redes sociales.

Paola Capelli detalló que ha recibido cuestionamientos infinitos por los cibernautas quienes la han recriminado su rol de madre tras conocerse la historia de rehabilitación de la finalista de Gran Hermano.

“Creo que cuando uno vive algo tan fuerte y doloroso como ver a una persona que amas casi perderse por el consumo problemático, hay una serie de cosas que quedan en segundo plano. Cuando Constanza y yo hablamos sobre su adicción, rápidamente incorporé lo que estábamos viviendo, no hubo tiempo para la negación”, expresó en entrevista con Revista Paula.

Sin embargo, la progenitora de la bailarina puso énfasis en el castigo social que ha recibido su hija por su historia de rehabilitación.

“Yo sabía, y no por mi profesión, sino porque uno lo ve día a día, que hay un castigo social hacia las personas adictas. Y todo lo que vivimos como madre e hija no es parte de un programa de televisión, sino que es la realidad“, detalló.

“Usan el ‘tu hija es una drogadicta’ para denigrar y herir”

Paola transparentó los duros comentarios que ha recibido a través de redes sociales, asegurando que diferentes personas han utilizado el consumo problemático de Coni a modo de insulto.

“Los comentarios en redes sociales, cosas de las que yo no me hago cargo, usan el ‘tu hija es una drogadicta’ para denigrar y herir, y me parece que eso habla de una frustración y un nivel de ira encapsulado tremendo”.

Sin embargo, la madre de Capelli aseguró sentirse orgullosa de la decisión de salir adelante que tomó la jugadora de Gran Hermano.

“A mí me hace sentir orgullosa y siempre lo voy a decir, porque mi hija, así como tomó la decisión de consumir, también tomó la decisión de sanar (…) Siempre se le castigará por su historia, pero para mí son recuerdos con matices, a ella no la definen sus errores. El lente a través del que yo la veo es otro y tiene muchos colores”, finalizó.

