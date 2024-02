¿Quién es Paola Salas, la hija de Álvaro Salas que habría sido captada en situación de calle?

Paola Salas, hija de Álvaro Salas, estaría viviendo un complejo momento, según comentó la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez.

La “miss bombastic” afirmó que la mujer estaría viviendo en situación de calle y frecuentaría una panadería de Miraflores donde pediría dinero a los transeúntes.

Pero, ¿quién es Paola Salas?

Fue en 2018 cuando Paola Salas rompió el silencio sobre la petición que realizó a su padre, Álvaro Salas, para que asumiera su paternidad, lo que finalmente se llegó a acuerdo sin llegar a tribunales.

En ese momento, la hija que en ese momento no era reconocida del humorista nacional comentó su situación en Primer Plano, donde relató cómo era su relación con el ex Pujillay.

En esa oportunidad, la joven comentó que ser reconocida legalmente “nunca fue un tema”, pero esto cambió cuando se dio a conocer la demanda interpuesta por Soledad Rodríguez para que reconociera a Matías, otro hijo del músico.

Fue el 9 de noviembre cuando Matías fue reconocido por Álvaro Salas, luego que su madre interpusiera la demanda de paternidad. Sin embargo, el comediante fue altamente cuestionado en ese momento por utilizar el conflicto como parte de su rutina humorística.

“Ella me dijo ‘Pao no, es tu derecho como hija, llevas 33 años esperando que te reconozca’”, mencionó en la entrevista.

Sobre la relación que tenía con el humorista nacional, Paola mencionó que pese a tener vagos recuerdos, ya que desapareció por un tiempo, aseguró que siempre se hizo cargo monetariamente de ella.

“Tengo el apellido de mi papá, pero no estoy reconocida legalmente”, afirmó la primogénita de Salas en la entrevista con el extinto programa de farándula.

“La sangre Salas es de modelos”

Paola Salas, en ese momento, se acercó a Matías, su hermano, quien se dedicó brevemente al modelaje, y con quien compartió en un evento que realizó la Fundación Santa Clara en el Hotel W.

Ahí, en una entrevista con La Cuarta, Paola mencionó que “ahora soy reconocida como Salas, pero no quiero hablar de eso. Me quedó con lo que está haciendo Matías (su hermano), yo también fui modelo, así que fascina. Se nota que la sangre Salas es de modelos”.

“Cuando lo vi en la pasarela me tiré al suelo para sacarle muchas fotos, él me pidió que lo viniera a apoyar como su hermana y aquí estoy, siempre estaré con él. Vamos a cumplir un mes de hermanos el próximo 18, pero es como si nos conociéramos de años, la verdad estoy enamorada de él y soy feliz. Después de la tormenta sale el sol y el sol fue mi hermano, eso es lo que me sale del corazón”, afirmó la hija de Álvaro Salas.

La entrevista completa a Paola Salas:



